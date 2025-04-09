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Gündem
AA 09.04.2025 13:55

Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

4'üncü Antalya Diplomasi Forumu, 11-13 Nisan'da "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenecek. Foruma Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılacak.

Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Bakan Lavrov'un programıyla ilgili bilgi paylaştı.

Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydeden Zaharova, "Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın davetiyle Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek." dedi.

Zaharova, Lavrov'un forumda konuşma ve yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağı bilgisini paylaşarak "İkili görüşmelerde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Karadeniz bölgelerinde durum ve bazı devletlerle ilişkilerdeki güncel konuların ele alınması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) dördüncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 11-13 Nisan'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

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