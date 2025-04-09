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TRT Haber 09.04.2025 13:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın DEM heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın DEM Parti heyetini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın DEM heyetini kabul edecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında konuştu. 

Erdoğan: CHP sadece yolsuzluğun değil, darbeciliğin de kitabını yazmıştır
Erdoğan: CHP sadece yolsuzluğun değil, darbeciliğin de kitabını yazmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında DEM Parti heyetini yarın kabul edeceğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz"

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz.

Yarın DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz.

Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz. Bize yakışan budur, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yakışan budur. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

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