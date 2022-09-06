Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Lavrion Kampı'na mart ayında katılan ve 4 ay sabotaj eğitimi alarak haziran ayında illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan Tanrıkulu'nun emniyette ifade vermediği öğrenildi.

Ayrıca Tanrıkulu'nun kampa katıldığını mart ayında bir yakınının güvenlik güçlerine giderek bildirdiği belirtildi.

HDP bağlantısı ortaya çıktı

Yakını tarafından verilen ifadede, Tanrıkulu'nun kampa katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiğini, orada aklının karıştığını ve daha sonra kampa katıldığını söylediği aktarıldı.

Terörist için 'kayıp' başvurusu yapılmış

Öte yandan bir yakınının, geçtiğimiz Mart ayında PKK/KCK üyesi “Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu için “kayıp” başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı.

2021 yılında örgütün kırsal kamplarına katılmak için teşebbüste bulunduğu da öne sürülen, ancak bu teşebbüsü yarıda kalan Hüsamettin Tanrıkulu adlı PKK’lı teröristin, Türkiye’deki büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylemin hedefi henüz bilinmiyor.

Teröristin, Türkiye’de yardım aldığı kişiler ve partiler de mercek altına alındı.