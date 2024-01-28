Kurum: Biz İstanbul'a aylardır hazırlanıyoruz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında yaptığı konuşmasına Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen saldırıyı kınayarak başladı.

Kilisenin rahibi ile de görüşüp başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade eden Kurum, "İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehrimiz. Devletimiz sorumlularıyla alakalı adli ve hukuki işlemi takip ediyor. İnşallah bir an önce failler de kanun önünde hesap verecek" diye konuştu.

Kurum, İstanbul'un birçok sorunu olduğunu, İstanbulluların kentte yaşamaktan çok mutlu olmadığını dile getirerek, "Deprem kaygısı ve trafik bunda etken. Bu konularda adım atılmamasından rahatsızlar. Biz, bu konuda önemli mühendislerle çalışmalar yaptık. 23 bin kişiyle araştırma yaptık. İstanbul'da ulaşım, deprem, su sorunu ön plana çıkıyor" dedi.

Bakanlığı döneminde afet bölgelerinde her noktada kardeşlik hukukuyla çalıştıklarını, projeleri beklentiye göre yaptıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Afet konutlarını yapıp vatandaşlarımıza teslim ettik, 46 bin konutu bitirdik. Biz, İstanbul'a aylardır hazırlanıyoruz. Sorunları tespit ettik. Biz, boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. İstanbul gerçekten zengin. Yeter ki kaynakları doğru yönetsin. Gündemimiz hep İstanbul olacak. Bizim projelerimiz animasyon değil gerçek. İstanbul'un bütçesini iki katına çıkaracağız. Bizim 10 başlıkta açıkladığımız projelerin maliyeti 56 milyar dolar. Öz gelirle yeni yatırımlar yeni kaynaklar olacak. Kendi kaynağını kendisi üreten anlayışı ortaya koyacağız. Şu anki İBB yönetiminin haksız yere işten çıkardığı tüm çalışanları işe geri alacağız. Çalışanlarımızı da işten çıkarmayacağız."

"5 yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz"

Murat Kurum, İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapı olduğunu belirterek, tek bir riskli yapı kalmayana kadar dönüşümü yapacaklarını bildirdi.

Beş yılda 300 bin konutu İstanbul'da dönüştüreceklerine dikkati çeken Kurum, "Toplamda 650 bin konut dönüşecek. 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. Konutlar 18 ayda teslim edilecek. Kentsel dönüşüm bilimin ışığında olacak." dedi.

Bunların yanında çok önemsedikleri bir diğer projenden de bahseden Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"100 bin sosyal konut yapacağız. Bu konutlar satılmayacak, 39 ilçeye yetecek. Satılmayacak, kiralanacak sosyal konutlar yapacağız. Bu konutlarla birlikte kira fiyatları düşecek. Kentsel dönüşüme tabi olan, evi bitene kadar oturmak istediği ama ev bulamadığı veya imkanlarının yetmediği vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunları bir 'depo konut' olarak düşünebilirsiniz. Vatandaşımız 18 ay oturacak, sonra yeni yapılmış evine oturacak. 1 Nisan'da bu projelerin hepsine başlayacağız. Bu konutlarla birlikte kira fiyatları düşecek. Arz talep dengesini göz etmek zorundasınız."

"İki yeni acil durum hastanesi kurulacak"

Murat Kurum, İstanbul'a 2 yeni acil durum hastanesi kurulacağını, 9 yeni afet müdahale merkeziyle depreme karşı önlemleri alacaklarını söyledi.

İstanbul'un nüfusunun artmasını önlemek için tersine göçü teşvik edecek adımlar atacaklarına dikkati çeken Kurum, "Metro hattını ve deniz ulaşımını ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız. 2034'e kadar 1004 kilometre metro hattına sahip olacağız. Raylı sistem 328 kilometreden 650 kilometreye kadar çıkacak. Sultangazi'ye 5 yıl içinde metro yapacağız. İki yakaya iki tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. Harem ve Esenler otogarlarını şehrin kuzeyine taşıyacağız." diye konuştu.

Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğal gaz desteği

İBB Başkan adayı Kurum, genç girişimciye 100 bin lira hibe vereceklerini belirterek, "Öğrenciye özel su tarifesi, ilk kez evlenen gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği, her öğrenciye yıllık 10 bin lira burs vereceğiz. Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğal gaz desteği vererek yanlarında olacağız. Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız ve memleketine giden öğrencilerin bilet parasının yarısını yılda iki kez biz ödeyeceğiz. İhtiyacı olan emeklilere her ay 2 bin 500 lira destek ödemesini İstanbulkart'larına yapacağız. 3 milyon emeklimiz var, ihtiyaç sahiplerinin tespitini yapacağız" dedi.

Kurum, İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan otopark sorunu kalıcı olarak çözeceklerini dile getirdi.

İstanbul'un iki yakasına yapacakları 122 kilometrelik tünellerle şehir içi trafiğin rahatlayacağına işaret eden Kurum, "Yapacağımız yatırımlarla 64 dakika olan ulaşım süresini 25 dakikaya indireceğiz. Bir diğer önemli sorun olan taksi sorununu da çözeceğiz. Tüm sistemleri 'Merkezi Taksi Sistemi' çatısı altında birleştireceğiz. Tek çatı altında bu çalışmaları yaparak taksi sayısını artıracağız. Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız" şeklinde konuştu