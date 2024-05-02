Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi için görüşmeleri sürüyor

Meclis'te yeni anayasa mesaisi devam ediyor.

İlk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turu çerçevesinde bugün de ilk olarak DEM Parti Grubunu ziyaret ederek DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

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Yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak. Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden öncelikle kendi çalışmalarını yapmalarını isteyecek.

Partiler çalışmalarını yaz döneminde tamamlarsa önümüzdeki yasama yılında çerçevenin ortaya çıkması ve ortak komisyon kurulması bekleniyor.