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Gündem
AA 19.06.2025 21:32

Kurtulmuş'tan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğine ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş'tan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğine ziyaret

NATO Karargahı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret eden Kurtulmuş, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, NATO PA Saymanı CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan da yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurtulmuş, NATO PA resepsiyonuna katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında NATO PA Başkanı Marcos Perestrello'nun parlamento başkanları ve temsilcileri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda NATO PA Başkanı Perestrello ile bir araya gelen Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Neal Dunn, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova, NATO PA Başkan Yardımcısı Agnes Vadai'nin de aralarında olduğu bazı parlamento başkanları ve temsilcileriyle görüşerek sohbet etti.

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