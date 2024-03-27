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Gündem
AA 27.03.2024 17:38

Kurtulmuş, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına yaptığı saldırıyı kınayarak, "On yıllar boyunca hem Avrupa toplumlarıyla uyumlu hem de milli kimliğini koruyarak ayakta kalmış olan güçlü Türk diasporasını parçalamayı hiç kimse başaramayacaktır" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik provokasyonlara bir yenisinin eklendiğini ve Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırıda bulunulduğunu belirtti.

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"Bu alçakça eylemi gerçekleştirenleri telin ediyor, vatandaşlarımıza ve başkonsolosluk mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer veren Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde milletimizi birbirine düşürmeye çabalayan terör örgütünün yurt dışı uzantılarının hadsiz ve mütecaviz tavırlarını, Avrupa ülkelerindeki yöneticilerin engellemeleri gerektiğini ve Türk toplumunun can ve mal emniyetini sağlamak zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. On yıllar boyunca hem Avrupa toplumlarıyla uyumlu hem de milli kimliğini koruyarak ayakta kalmış olan güçlü Türk diasporasını parçalamayı hiç kimse başaramayacaktır."

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