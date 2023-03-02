Araç kiralama sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından araç kiralayarak afet bölgesine gitmek isteyen depremzedelerin yakınlarını hedef aldı.

Şebekenin yöntemine ve operasyonun ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

İstanbul polisi, mağdurların şikayeti üzerine araç kiralama şebekesine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, sahte araç kiralama sitesine girip araç kiralamak isteyenlerden ön ödeme talep ettiği belirlendi.

Dolandırıcıların ağına düşenlerden biri de 46 yaşındaki Ali Kemal Yavuz'du. Ulaştığı kişilere deprem bölgesine yardıma gitmek için araç kiralamak istediğini söyledi.

Yavuz, "Depremden bir gün sonra Hatay’da bulunan akrabalarımın yanına gidecektim. Bilindik bir siteye girdim. Bir IBAN attılar, ödeme yaptım. Ama ortada ne araba vardı ne de sonrasında o kişilerin telefon numaralarına ulaşabildim" dedi.

5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda depremzedelerin yakınını dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda 6 cep telefonu, 7 sim kart ve 17 bin lira ele geçirildi.

5 şüpheliden 3’ü nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.