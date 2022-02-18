Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile, Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

Tebliğ'de yapılan değişiklikle, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.

Değişiklikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep etmesi halinde, sermayedar olduğu şirketler üzerinden, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açabilecek.

Değişiklik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.