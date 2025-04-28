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Gündem
TRT Haber 28.04.2025 12:12

Küçük Muhammed'in yüreğinin bir yanı Şam, bir yanı İstanbul

Tüm Türkiye İstanbul’da dünyaya gelen Suriyeli Muhammed’i göz yaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed şu an Şam’da. Onun yüreğinin bir yanı Şam, bir yanı İstanbul...

Küçük Muhammed Eymen Suriye'deki savaştan kaçarak 2011'de Türkiye'ye sığınan ve savaşın bitmesiyle 2024'te ülkesine dönmüştü.

Küçük Muhammed vatanı Suriye'ye dönmek için sınıf arkadaşlarına veda etmişti. Arkadaşları Muhammed'i gözyaşlarıyla uğurlamıştı.

 

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muhammed'i paylaşı, şu an Şam'da olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya şunları paylaştı:

"Tarihi bir döneme de şahitlik ediyoruz. Suriye’de 61 yıllık bir zulüm devri sona erdi. Baas rejiminin enkazı altında ezilen o kadim topraklar, bugün; özgürlüğün, umudun ve yeniden doğuşun eşiğinde…

 


Suriye yeniden ayağa kalkıyor. Ve Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin; 'Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' dönüşlerinin gerçekleşmesi için gerekli tüm düzenlemelerimizi hızla yaptık."

"Yağan yağmurda siper, dondurucu soğukta yürekleri ısıtan birer kardeş olduk"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi bu süreci; '14 yıllık misafirliğin vakarına, kadim kültürümüzün zarafetine, vicdanımızın berraklığına yakışır biçimde yürütüyoruz.'" diyen Bakan Yerlikaya, "Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” sözleriyle açıklamasına devam etti:

"Çünkü ecdadımızdan aldığımız mirasla; kavurucu güneşin yaktığı bedenlere, bir çınar serinliği olduk. Yağan yağmurda siper, dondurucu soğukta yürekleri ısıtan birer kardeş olduk. Çünkü Anadolu irfanının mayası “Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” diyerek yoğrulmuştur. 

"Çünkü sevgi sınır tanımıyor"

İşte o çınar gölgesinde güvende olanlardan biri de Muhammed’di. İstanbul’da dünyaya gelen Muhammed’i tüm Türkiye, göz yaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam’da. Ailesiyle birlikte.

Yüreğinin bir yanı Şam, bir yanı İstanbul. İşte bu duygu yüklü filmimiz aracılığıyla Muhammed’in selamını o çok sevdiği arkadaşlarına; arkadaşlarının mektuplarını da Muhammed’e ilettik. Çünkü sevgi sınır tanımıyor. "

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Ali Yerlikaya Anadolu Göç İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Suriye
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