Turist taşıyan dev yolcu gemileri, daha turizm sezonunun başında Türkiye limanlarını mesken tuttu. Aydın Kuşadası Limanı bu ilgiden nasibini aldı.

Dünyanın önde gelen seyahat firmaları, 2022 turizm sezonu boyunca Kuşadası Limanı çıkışlı seferler düzenlemeye başladı.

Yaklaşık 2 bin 700 yolcu kapasiteli bu dev gemi de, yıl boyunca Kuşadası Limanı'ndan Akdeniz'e 29 sefere çıkacak.

"Türkiye çok önemli bir destinasyon"

Cruise Firması Yöneticisi Angelo Capurro, "İstanbul'a Galataport ve yeni havalimanının yapılması altyapı yeterliliğini karşıladı. Türk Hava Yolları da dünyanın 330 ülkesinden yolcu getiriyor. Türkiye çok önemli bir destinasyon" dedi.

Dev yolcu gemisinin ilk seferinde 846 turist Türkiye'ye geldi. Çoğunluğu İtalya, Almanya ve Amerika'dan olan turistler İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Sektör temsilcileri salgın öncesi 2019 yılında Türkiye limanlarına 344 kruvaziyer gemisi yanaştığını hatırlattı.

Bu yıl ise İstanbul, İzmir, Kuşadası gibi kruvaziyer limanlarının bulunduğu il ve ilçelere bini aşkın yolcu gemisiyle 1 buçuk milyon turist beklendiği bildirildi.

Haber: Duygu Tuncer