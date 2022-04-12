Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.15'te başladı. Toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin yürüttüğü ateşkes çabaları değerlendirildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri oldu. Toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alındı.

İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de bakanların yürüttüğü çalışmalar görüşüldü.

Bakü-Erivan barış süreci

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer aldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi.

Fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirler

Toplantıda iç gündemde öne çıkan başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler.

Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık oldu.