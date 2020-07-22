Koronavirüs Bilim Kurulu bugün yoğun bir gündemle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından alınan yeni kararları yazılı açıklamayla duyurdu.

Bilim Kurulu yüz yüze toplanacak

Bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan görüşmelerin, önümüzdeki çarşambadan itibaren, gerekli şartlar sağlanarak, yüz yüze yapılacağı belirtildi.

Toplantıda, 1.000’in altına inmiş olan günlük yeni hasta sayılarının tekrar artmasına neden olabilecek gelişmeler ana konu oldu. Vakalarda pnömoniye geçişi azaltma başarısı ele alınarak, entübe hastaların durumu değerlendirildi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Hasta sayılarının 1000'in altına inmesi salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür"

"Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1.000’in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız.

Pek çok ülkede hastalar, şikâyet üzerine, hastaneye başvuruyla tespit edilmektedir. Bu durumda, pozitif olup, hastalığın etkilerini hissetmeyenlere tanı konma şansı olmamaktadır. Türkiye’de filyasyon uygulamasıyla, tespit edilmiş vakaların yanı sıra bunların temaslıları da taranmakta ve bunlardan bulgusu olanlara test yapılmaktadır. Bunun yanında, risk grubunda bulunanlara da test uygulanmaktadır. Günlük yeni vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurarken bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır."

'Futbol coşkusu salgın tehdidini unutturmamalı'

"Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz’da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz."

'Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık yemekler düzenlenmemeli'

"Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır."

'Özellikle 65 yaş üstündekiler, tebrikleri telefonla kabul etmeli'

"Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var."