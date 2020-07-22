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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele, yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere karşı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlarda, 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/49HDFZ8dgq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020
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