Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 00:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 00.38'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 6,98 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Tuzlukçu (Konya)
Tarih-Saat : 28.10.2021, 00:38:27 TSİ
Enlem : 38.5870 N
Boylam : 31.6395 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/W2MTFAIAKr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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