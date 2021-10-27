Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 22:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın planlanan görüşmesi de ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
İki bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde durdu.
Etiketler: ABD Hulusi Akar Son Dakika Türkiye- ABD İlişkileri
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