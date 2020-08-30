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Komandolardan 30 Ağustos'a özel klip
Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir klip hazırladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir video paylaşıldı. Videoya şu not düşüldü:
"Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe,
Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz.
Bırakın kışlayı cephede bile,
Küfre düşmemiş Türk askeriyiz."
Etiketler: milli savunma bakanlığı 30 Ağustos klibiSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 09:27
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