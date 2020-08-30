Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir video paylaşıldı. Videoya şu not düşüldü:

"Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe,

Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz.

Bırakın kışlayı cephede bile,

Küfre düşmemiş Türk askeriyiz."