İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa'daki en büyük soykırım Bosna'da yaşandı. Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen binlerce kişi hala kayıp.

Bugüne kadar 36 bine yakın kişiden 28 bin 320'sinin cenazesine ancak ulaşılabildi. 7 bin 547 kişi ise hala aranıyor.

Bosna Hersek Kayıp Enstitüsü'nden Marko Yurişiç, 30 Ağustos Dünya Kayıp Kişiler Günü dolayısıyla TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu, cenazelerine ulaşılan kişilerin çoğunlukla Srebrenitsa ve Priyedor gibi savaş suçlarının en fazla işlendiği bölgelerdeki toplu mezarlarda bulunduğunu söyledi.

Yurisiç, "Şunu söylemek istiyorum, Bosna Hersek'te 7 bin 500'den fazla kişiyi arıyoruz. Bu sayı Yugoslavya döneminde kayıp olan insanlardan iki kat fazla." değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı kayıplar, aileleri de savaşta öldüğü için bilinmiyor"

Enstitüde görevli Amor Maşoviç ise, kayıplara ilişkin farklı bir noktaya dikkat çekti, bazı kayıplara asla ulaşılamayacağını belirtti, bunun nedenine açıklık getirdi.

Maşoviç, "Bazılarının yakınları ve akrabaları yok. Genellikle bu vakalar savaşta bütün yakınlarını kaybetmiş kişilerde çok rastlanıyor diyebiliriz. Uzaktan akrabası olanlar var fakat bunların kanları pozitif kimlik tespiti için yeterli olmuyor." diye konuştu.

Bosnalılar, kaybolan yakınlarının en azından bir mezarının olmasını istiyor.

Haber: Ufuk Şahin