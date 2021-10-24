Komandolar saldırıyı önledi: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermiyor.
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rDaWAxn4ZI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2021
MSB, sabah saatlerinde Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
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