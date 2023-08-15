Az Bulutlu 39ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.08.2023 11:01

Kocatepe Camii'nde yapılan çekime soruşturma: 2 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocatepe Camii'nde yapılan çekime soruşturma: 2 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında, B.K. isimli yönetmenin bir kadınla Ankara Kocatepe Camii'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda kolluk birimlerince yapılan araştırmada, fotoğrafları çekilen E.C. ile söz konusu yayını yapan B.K'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, suç delillerine el konulduğu ve ele geçen dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Romanya açıklarında deniz mayını patladı
12:45
Rusya Savunma Bakanı: Afrika ile askeri alanda iş birliğini geliştireceğiz
12:48
İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 33,58'e düştü
12:42
Adana'da denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi
12:42
Almanya Dışişleri Bakanı'nı yolda bırakan uçak emekliye ayrılacak
12:50
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
İstanbul'un barajları 9 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul'un barajları 9 yılın en düşük seviyesinde
FOTO FOKUS
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ