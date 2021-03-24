Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve KKTC polisi tarafından yakalanan A.Ö, Türkiye'ye getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan A.Ö'nün, KKTC'de olduğu tespit edildi.
A.Ö, KKTC polisi tarafından 22 Mart'ta yakalandı.
İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca görevlendirilen özel bir ekip, A.Ö'yü bugün KKTC polisinden teslim alarak Türkiye'ye getirdi.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: KKTC FETÖ İnterpol Emniyet Genel Müdürlüğü
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