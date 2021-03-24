Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azınlık cemaati temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Azınlık cemaati temsilcileri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi. Azınlık cemaati temsilcileri, yeniden genel başkan seçilen Erdoğan'ı kutladı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
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