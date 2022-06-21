KKTC'nin yeni hükümetinde görev alan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ilk resmi ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmelerde bulunan Bakan Öztürkler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından da kabul edildi.

Öztürkler, Ankara ziyareti kapsamında TRT'yi de ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez'le görüşen Öztürkler, TRT'yi başarılı yayınlar ve yapımları dolayısıyla kutladı.

"TRT, Türk insanının sesidir"

Öztürkler konuşmasında şunları söyledi:

"Öncelikle bakanlarımız, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız ilk resmi ziyaretlerini Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiler, bu bizim için çok önemli. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. TRT, milli davaya hem de ülkelerimize, geçmişlerine çok çok katkı vermektedir, Türk insanının sesidir aslında. Bu bağlamda ben de bugün Ankara'ya gelmişken TRT'yi ziyaret etmek istedim."