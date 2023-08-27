KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Genelkurmay Başkanı Gürak'ı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Gürak'ın Genelkurmay Başkanı olduktan sonra ilk ziyaretini KKTC'ye yapmasının ve ziyaretin 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Kıbrıs’ta İngiliz idaresi döneminde Kıbrıs Türklerinin askeri eğitim alması ve Türk Mukavemet Teşkilatının örgütlenmesi konusunda çalışmaları olduğunu, Kıbrıs Türklerinin direnerek var olmasında büyük katkılarının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlük hakkını ilk kez 1964 yılında Erenköy Direnişi sırasında hava harekatıyla kullandığını anımsatan Tatar, 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’nın süreçte bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Görüşmede, KKTC’nin yapmak istediği Pile-Yiğitler Yolu hakkında Birleşmiş Milletlerin (BM) gösterdiği tepkiye değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "Pilot Cengiz Topel öldürüldüğünde ve köylerde Türkleri öldürdükleri katliamlar yapıldığında, Birleşmiş Milletler neredeydi?" diye sordu.

Tatar, Pile’deki vatandaşların mağduriyetini gidermek ve insani bir amaç için yol yapmak istediklerini aktararak, Rumların Pile'de yol, bina ve üniversite yaptığını ancak Türkler yol yapmak isteyince tepki gösterildiğini, ortada bir çifte standart bulunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, karşı tarafın amacının Pile’deki Türk nüfusu azaltıp, karma köyü tamamen Rum köyü yapmak olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC’nin, mavi vatanda, petrol, doğal gaz ve diğer güvenlik meseleleri ile statüsünün yükseldiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olursa KKTC’nin anlaşmanın bir parçası olacağını vurguladı. Tatar, Kıbrıs’ta yeni siyaseti belirlerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman istişare içinde olduklarını aktardı.

Tatar, Türkiye ile uyum içinde olduklarını ifade ederek, müzakere masasına egemen, eşitlik ve eşit statünün kabulü ile oturulacağına dikkati çekti.

Kıbrıs Türk tarafının Annan Planı’na "evet" dediğini ancak Kıbrıs Rum tarafının "hayır" demesine rağmen Avrupa Birliğine tek taraflı alındığını, Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargoların kaldırılmadığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin arkasında Türkiye ve Türk dünyası olduğunu, KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatına gözlemci üye olduktan sonra statüsünün yükseldiğini kaydetti.

"Türkiye için Kıbrıs milli bir dava"

Genelkurmay Başkanı Gürak da kabulde yaptığı konuşmada, "Türkiye için Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu" vurgulayarak, her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduklarını, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve haklı davayı desteklediklerini dile getirdi.

Gürak, Pile’de tamamen insani ihtiyaçlarla başlatılan yol yapım çalışmalarına karşı BM Barış Gücü’nün gösterdiği tarafsızlık ilkesine aykırı tutumun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Ayrıca Gürak, Limasol’da Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadığının altını çizdi.

Genelkurmay Başkanı olduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdiğini söyleyen Gürak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başta olmak üzere tüm Türk halkının selamlarını getirdiklerini kaydetti.