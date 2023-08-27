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Gündem
AA 27.08.2023 20:48

Bakanı Özhaseki: Hizmet siyasetini önceliyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hizmet siyasetini önceliyoruz. Biz hizmet etmek istiyoruz ve şimdiye kadar da Allah razı olsun sizler bu hizmeti gördüğünüz için destek veriyorsunuz. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızda varsınız" dedi.

Bakanı Özhaseki: Hizmet siyasetini önceliyoruz
[Fotograf: AA]

Kayseri'de düzenlenen Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı devamının Malatya yoluna bağlantısının açılış törenine katılan Özhaseki, Büyükşehir Belediyesinin çok güzel bir faaliyetinin açılışında birlikte olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlere değinerek, bin yılın afetiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde 18 şehir ve 14 milyon insanın çok etkilendiğine dikkati çeken Özhaseki, 850 bin civarında bağımsız birimin yıkıldığını anımsattı.

Bakanı Özhaseki: Hizmet siyasetini önceliyoruz

Hepsinin yapılması gerektiğini belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada maddi hasar, sadece bu binaların yapılması için gerekli olan para 110 milyar dolar civarında. Bunların altından kalkmak kolay değil. Depremde ilk gece yarısından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ayaktaydı. Bakanlarımızı deprem bölgelerinde görevlendirdiler. Şimdi de konutlar yapılıyor. 200 bine yakın zaten konutun ihalesi yapıldı, işler devam ediyor. Naçizane benim geliştirdiğim Yerinde Dönüşüm Projesi’nde de 200 bine yakın vatandaş, 'Evet siz bizi destekleyin. Biraz hibe, para verin. Biraz da kredi verin. Evimizi biz yaparız.' dediler. Onlar da başlıyor. Her hafta bir yerde temel atmaya devam ediyoruz. Bunların altından kalkacağız Allah'ın izniyle."

ABD’de daha önce yaşanan kasırga, Almanya'da ise meydana gelen sel felaketinde hala vatandaşların yaralarının sarılmadığına dikkati çeken Özhaseki, "Bizde şimdi birkaç ay geçti, 200 bin civarında eve başladık. Kolay mı, 200 bin konut demek kocaman bir şehir demek. Bir milyon nüfuslu bir şehir demek. Allah'a hamdolsun bizler çalışıyoruz, gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Yol medeniyet demektir"

Özhaseki, yolun medeniyet olduğunu, yol olmazsa Türkiye'ye turistin, yatırımcının gelmeyeceğini, birçok işe ulaşılamayacağını aktardı.

İktidarları döneminde 6 bin kilometre bölünmüş yolu, 29 bin kilometreye çıkardıklarına işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Sizler Osmangazi Köprüsü'nü, Çanakkale Köprüsü'nü ve üçüncü boğaz köprüsünü biliyorsunuz. Avrupa ile Asya'yı yerin altından bağlayan yollarımızı, tren yollarını biliyorsunuz. İzmir'e kadar giden ve Ankara'dan başlayarak Adana'ya ve Kayseri'ye uzanan otobanların hepsinin farkındasınız. Açmış olduğumuz tünellerle ulaşımı da çok rahat bir hale getirdik.

Allah'a hamdolsun biz bu altyapıyı hazırladık, bundan sonrakiler de daha da rahat ederler diye düşünüyorum. Ömrümüz hizmetle geçiyor. 'İnsan odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Bizim de hizmetimiz bu şekilde devam edecek. Hizmet siyasetini önceliyoruz. Biz hizmet etmek istiyoruz ve şimdiye kadar da Allah razı olsun sizler bu hizmeti gördüğünüz için destek veriyorsunuz. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızda varsınız. Cenabı Allah sizlerden razı olsun diyorum."

Konuşmaların ardından duayla bağlantı yolunun açılış kurdelesi kesildi.

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