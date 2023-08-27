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Gündem
AA 27.08.2023 16:49

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, bölgesel güvenlik ve işbirliği konularını ele aldı.

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
[Fotograf: AA]

Bakan Güler ve beraberindeki heyet, Bakü'de Milli Lider Haydar Aliyev ve eşi Zarifa Aliyeva'nın mezarlarını ziyaret etti.

Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ne de çelenk koyan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanlığında Hasanov tarafından törenle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından iki ülke heyetleri bir araya geldi.

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Hasanov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin üst düzeyde olduğunu belirterek, bu yöndeki çalışmaların artarak sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı olarak ilk ziyareti kardeş ülkeye yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler de iki ülke arasındaki stratejik ittifakın, dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayandığını kaydetti.

Toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri, askeri-teknik, askeri-eğitim ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel güvenlik ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.

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