19 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
1️⃣9️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI#Muğla ve #Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 27, 2023
1️⃣’i yabancı toplam 1️⃣9️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan;
1️⃣7️⃣’si tutuklandı, 2️⃣’si hakkında ise adli kontrol kararı… pic.twitter.com/uz8RL3pTdw
Operasyonlarda 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, bunlardan 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.