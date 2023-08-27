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TRT Haber 27.08.2023 14:42

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


Açıklamada,"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadeleri yer aldı. 

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Son Dakika Terörle Mücadele
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