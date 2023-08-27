Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.08.2023 12:26

MSB'den Büyük Taarruz'un 101'inci yılına özel video

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Büyük Taarruz sırasında Türk ordusunun düşmana karşı mücadelesinin anlatıldığı video yayımlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Büyük Taarruz'un 101'inci yılı dolayısıyla paylaşılan, tarihi görüntülerin de bulunduğu videoda, Türk ordusunun mücadelesi anlatıldı.

"Kurtuluşun parolası" olarak nitelenen 27 Ağustos 1922 sabahının, Türk topçusunun şiddetli ateşi ve piyadelerin sürekli atışlarıyla başladığı belirtilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Ölümü hiçe sayarak düşman üzerine uçarcasına atılan Mehmetçik, süngü hücumuyla Yunan mevzilerini ele geçirmeye başladı. Böylece öğleye kadar Çiğiltepe hariç Afyon, Yunan mevzilerine şiddetli darbeler indiren Türk kuvvetlerinin eline geçti. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Başkomutanlık Karargahı ile Batı Cephesi Komutanlık Karargahı Afyon'a taşındı. Bin parçaya bölünmüş dağınık halde geri çekilen Yunan ordusu, bir daha asla gelemeyeceğini bildiği Anadolu köylerini yakıp yıkıyor hatta masum halkı katletmekten geri durmuyordu. Yunanlar perişan haldeydiler. Artık bundan sonra fedakar milletimiz için mukadder olan mesut günler yaklaşmaktaydı."


Videonun sonunda Vatan Marşı eşliğinde Dumlupınar Şehitliği'nin görüntüleri yer aldı.

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, GKRY'deki cami saldırısını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
Denizde kaza geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumu iyiye gidiyor
13:54
Rusya Soruşturma Komitesi, Prigojin'in öldüğünü teyit etti
13:37
'Dumansız yangın'a karşı biyolojik önlem alınıyor
13:36
İstanbul'da oto sanayi sitesindeki 5 araç yandı
13:33
İstanbul'da motosiklet denetimi: 35 bin 382 lira ceza kesildi
12:55
Depremde yaralanan Başak YKS'de Türkiye 97'ncisi oldu
Kahramanmaraş'ta depremden zarar gören keklik üretim istasyonu tekrar faaliyette
Kahramanmaraş'ta depremden zarar gören keklik üretim istasyonu tekrar faaliyette
FOTO FOKUS
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ