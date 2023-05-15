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Gündem
TRT Haber 15.05.2023 12:31

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de gerçekleşen 28’nci dönem milletvekilliği seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, tebriklerini iletirken, demokratik ortamda büyük bir olgunluk ve çok yüksek bir katılımla gerçekleşen seçim sonucuna göre TBMM’de çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakı’nın halkın desteğine mazhar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında Kıbrıs Türk Halkı ile anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz birlikteliğine vurgu yaparak iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın her alanda ileri götürülmesi temennisini dile getirerek, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen bu kritik seçimde büyük bir olgunluk sergileyen Türk milletini tebrik etti.

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Ersin Tatar KKTC Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
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