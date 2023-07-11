Çok Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.07.2023 15:17

KKTC Başbakanı Üstel: "Türkiye Yüzyılı"nın parçası olacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Başbakanlık binasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Üstel, KKTC'nin "Türkiye Yüzyılı"nın bir parçası olacağını dile getirdi.

KKTC Başbakanı Üstel: "Türkiye Yüzyılı"nın parçası olacağız
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Yeni görevinden dolayı Numan Kurtulmuş'a başarılar dileyen Üstel, daha önceki görevlerinde Kurtulmuş ile çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Üstel, Kurtulmuş'un yeni göreviyle Türk Dünyasının daha iyi temsil edilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

KKTC Başbakanı Üstel, "Türkiye Yüzyılı" ile Türkiye'nin KKTC ile olan kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğini ve yaptıkları işbirlikleriyle KKTC'nin de "Türkiye Yüzyılı"nın bir parçası olacağını dile getirdi.

"Yeni Ercan Devlet Havalimanı insanımızın dünyaya açılan bir penceresi olacak"

20 Temmuz'da yeni Ercan Havalimanı'nı uluslararası alanlara açacaklarını ifade eden Üstel, "Yeni Ercan Devlet Havalimanıyla hem anavatanımız Türkiye Cumhuriyetine kapılarımız daha çok açılacak, hem de (havalimanı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanımızın dünyaya açılan bir penceresi olacak. Bu kazandığımız havalimanıyla artık dünyada bize ulaşımda uygulanan ambargoların bundan sonraki süreçte söyleyecek herhangi bir lafları olmayacağını düşünüyorum" ifade etti.

Üstel, yeni Ercan Havalimanı'nın tamamen çağdaş, modern ve dijital olduğunu söyleyerek, "Büyük gövdeli uçakların da ülkemize ineceği yeni bir havalimanına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Öte yandan Türkiye'den kabloyla enerjinin KKTC'ye gelmesinin mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden Üstel, Türkiye ile yaptıkları iktisadi ve mali işbirliği protokolleriyle KKTC'nin ekonomisi ve üretimini geliştirmek için çalıştıklarına işaret etti.

ETİKETLER
KKTC
Sıradaki Haber
Halkalı-Kapıkule YHT'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:38
İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa mesajı
16:26
Türkiye'nin risk primi son 2 ayın en düşük seviyesinde
16:13
Kılıçdaroğlu: Srebrenitsa Katliamı'nın acısı unutulmayacak
16:29
Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
16:00
Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi
Düzce'de tamamı su altında kalan İçmeler köyü dronla görüntülendi
Düzce'de tamamı su altında kalan İçmeler köyü dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ