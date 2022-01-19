Meclis'te Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt Komisyonu toplandı.

Gündemde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) 2019 - 2020 yıllarına ait faaliyetleri vardı.

Toplantıya TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür yardımcıları katıldı.

"TRT hem bellek hem gelecek"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptı.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, "Biz TRT'yi hem bellek hem gelecek olarak tanımlıyoruz. TRT'nin reyting kaygısıyla değil "insan ve değer" odağıyla içerik üretiyor ve ülkemizin medya alanındaki "hem belleği hem de geleceği" olarak üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getiriyor" dedi.

TRT Genel Müdürü Sobacı, sözü milyonlarca kullanıcıya ulaşan dijital uygulamalara getirdi.

Sobacı, "TRT dijital uygulamaları insanlara faydalı bir biçime dönüştürürken kullanıcı dostu olmalarına özen gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Kullanıcı dostu uygulamalar

TRT kanallarının izlenme oranlarındaki başarılı ivmesi de ortaya konuldu.

Mehmet Zahid Sobacı, "AB grubunda 4 dizimiz var ilk 10'da. Zaten 4 gün birinciyiz demiştik. 11'inci yine biziz. Tüm yılın ortalamasında TRT 1'inci. TRT Haber 41 aydır birinci. Bunun tablolarını çok rahat bir şekilde paylaşabiliriz" sözleriyle TRT'nin başarılarına vurgu yaptı.

Milletvekilleri de TRT'nin başarılı yapımlarına ve tasarruf odaklı çalışmalarına dikkati çekti.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "TRT Türkiye'nin dünyaya açılan önemli bir kurumudur. ‘Masumlar Apartmanı’nı söyleyebiliriz, ‘Gönül Dağı’nı söyleyebiliriz. Birçok dizisi çok önemli bir şekilde dünyanın dört bir yanından takip edilebilir durumdadır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ,"TRT'nin biraz önce Genel Müdürün söylediği gibi tasarrufa yönelme anlayışı bile çok önemli" açıklamasını yaptı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kurumun tarafsız yayıncılık ilkesini bir kez daha vurguladı. Eleştirilere karşı net yanıt verdi. Sobacı, "Geldiklerinde sistemin üst düzey yöneticilerini ve Cumhurbaşkanı'nı TRT'de canlı yayında yargılayacağım' diyen bir kişi, kurum veya zihniyetten alacak bir tarafsızlık dersimiz, alacak bir demokrasi dersimiz olmadığını düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.