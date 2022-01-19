Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine Beştepe'de toplandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündeminde iç ve dış gelişmeler var.
Beştepe'deki toplantıda ekonomideki son durum değerlendiriliyor. Alınan tedbirlerin piyasaya yansıması, enflasyonla mücadele ve yatırımlardaki son durum ele alınıyor.
Toplantıda ayrıca koronavirüsle mücadele, vaka artışları ve alınacak tedbirler gözden geçiriliyor.
Dış politika başlığında ise Balkanlardaki son gelişmeler ve Ukrayna-Rusya gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler var.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine gündemine dair açıklamalar yapacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Dokunulmazlığın kaldırılması süreci nasıl işliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz