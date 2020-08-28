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Kırsal kalkınma desteği kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe verilecek
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ipard-2 8. çağrı sonuçları belli oldu. Kırsal kalkınma desteği kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe verilecek" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2. dönem buzağı desteği ödemeleri kapsamında Giresunlu 8 bin 582 üreticinin hesabına 1 Eylül'de 12 bin 544 buzağı için 7 milyon 415 bin lira yatıracağız" ifadelerini kullandı.
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