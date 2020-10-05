İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin açıklamasını Twitter hesabından yaptı. Soylu, "Kaçış yok. Ya teslim Ya... Tunceli’de biri kırmızı, biri turuncu... İki çizik daha. İstihbarat, operasyon sonuç. Kahramanlarımız sağolsun" paylaşımını yaptı.

Yıldırım 4'te etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Tunceli-Ovacık kırsalında, 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonu'nda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

İkisi de terör örgütü TKP/ML TİKKO üyesi

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi. Teröristin örgüte 2007'de katıldığı, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi.

Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.