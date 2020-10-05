Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur" dedi.

Demokratik devletlerin yasalarla, farklı inanışlara mensup toplumsal kesimlerin inançlarını belirleme gibi bir hakkı bulunmadığının altını çizen Çelik, "Aksi davranış totalitarizmdir. Avrupa bu totaliter anlayışı terketmek için büyük bedeller ödedi. Macron bu bedelleri hiçe sayıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 5, 2020

Macron’un göçmen toplumları disiplinize etmeye dönük otoriter ideolojisi, güvenlikçi bir yaklaşım ile topluma ve dini meselelere şekil verme hedefi güttüğünü belirten Çelik, "Avrupa demokratları bu yaklaşımı Stalinizm olarak görür ve reddeder" uyarısını yaptı.

Türkiye'nin inanç özgürlüğüne müdahale anlamına gelecek girişimlere karşı olduğunu ifade eden Çelik, bu bakış açısının temel insan hak ve hürriyetleri ile çeliştiğinin altını çizdi.



İslam, evrenseldir ve barış dinidir. Macron’un İslam dinini “aydınlatmak” gibi bir misyonu olamayacağı gibi böyle çarpık bir girişimde bulunmak totaliter bir yaklaşımdır. Macron, Cumhurbaşkanımızın kendisine bu konuda anlattıklarını hatırlamalıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 5, 2020

"İslam, evrenseldir ve barış dinidir"

Macron'un Fransız toplumuna da haksızlık yaptığını söyleyen Çelik şöyle devam etti: "Demokratik değerlere ve inanç özgürlüğüne saldırı, Fransa devlet başkanlığından gelmemelidir. Macron’un yaklaşımları tüm Fransız toplumuna da haksızlıktır. Fransa’nın demokratik kazanımlarına darbedir.

İslam, evrenseldir ve barış dinidir. Macron’un İslam dinini “aydınlatmak” gibi bir misyonu olamayacağı gibi böyle çarpık bir girişimde bulunmak totaliter bir yaklaşımdır. Macron, Cumhurbaşkanımızın kendisine bu konuda anlattıklarını hatırlamalıdır."

Türkiye'nin söz konusu tasarıyı yakından takip edeceğine dikkat çeken Çelik, "Söz konusu tasarıya dair mülahazalarımızı ilgili platform ve çevrelerde dile getireceğiz. Avrupa’nın tüm demokratlarını bu totaliter girişime karşı durmaya davet ediyoruz" dedi.

Macron'un açıklamaları

Macron, iki gün önce düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" demişti.

"Ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor" yorumunu yapmıştı.