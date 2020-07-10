Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasına göre Hollanda’da 2, Kırgızistan ve Belarus’tan da birer şüpheli Türkiye’ye iade edildi.



Hollanda’dan Türkiye’ye gönderilecek olan uyuşturucu maddelerin Hollanda’dan temin edilip nakliyecilere teslim etme aşamalarıyla ilgilendiği tespit edilen Kemal Kahya Hollanda’da yakalandı.



Elazığ’da uyuşturucu madde satışı yapan ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle kırmızı bülten ile aranan Ramazan Zor da Hollanda’da gözaltına alındı.



PKK-KCK’lı terörist Belerus’ta yakalandı



PKK/KCK Terör örgütünün Kuzey Irak’taki kamplarında aktif yer alan ve 2015 yılında Diyarbakır-Sur/Hendek olaylarında M-16 marka uzun namlulu silahlarla faaliyet yürüterek Silopi’deki mahallelerde silah ve mühimmat dağıtımı yaparak güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Bedran Cudi kod adlı Hicri Mamaş ise Belarus’ta gözaltına alındı.



Cinsel istismar zanlısı da getirilenler arasında



Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl şubat ayında 15 yaşından küçük bir kız çocuğunu alıkoyarak birden fazla cinsel istismarda bulunan ve “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından aranan Samet Ardıç Kırgızistan’da yakalandı.



4 şüpheli İnterpol-Europol Daire Başkanlığı çalışmaları sonucu 9 Temmuz’da Türkiye’ye iade edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında her türlü suç ve suçluyla mücadelemizi tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

