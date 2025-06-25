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TRT Haber 25.06.2025 08:25

Kırmızı bültenle aranan 11 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 11, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere 12 suçlu Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan 11 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 11, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere 12 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde 383 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar." dedi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B., M.İ., E.K. R.Ş., Ş.Ç., E.C.Ç, E.Ö., A.A., M.K., R.B. ve M.B. ile Türkiye tarafından ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan'dan iadeleri sağlandı.

"Türk polisinden kaçamayacaklar" 

Bakan Yerlikaya, operasyonların Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütüldüğü bilgisini verdi.

"Türk polisinden kaçamayacaklar" diyen Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Bakan Yerlikaya, Interpol-Europol Daire Başkanlığını tebrik etti.

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