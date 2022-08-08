Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Aksakallar Konseyi 13. Toplantısı'na katılan TDT Aksakallar Konseyi üyeleri ile görüştü.

Görüşmede, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'dan Hasan Hasanov, Kazakistan'dan İkram Adırbekov, Kırgızistan'dan Medethan Şerimkulov, Özbekistan'dan Bakhtiyor Sayfullayev, Türkmenistan'dan temsilen Recep Bazarov ve TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yer aldı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, Aksakalların otoritelerinin tartışılmaz olduğunu belirterek, "Toplumda ve devlette önemli bir yere sahip Aksakallar tarihin seyrini belirlerler." dedi.

Birçok halkın geçmişini kaybettiği küreselleşme çağında kurulan Aksakallar Konseyi'nin önemini vurgulayan Caparov, gelecek nesillerin bu Teşkilatın bayrağını gururla taşıyabilecek konuma gelmesi için üye devletlerin Aksakallarının bilgeliğine başvurarak Teşkilatı dünyanın en güçlü kurumlardan biri haline getirebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Caparov, Aksakallar Konseyinin cumhurbaşkanlarının dinlediği ve güvendiği önemli bir müzakere organı olduğunu vurgulayarak, "Aksakallar Konseyi, bugüne kadar önemli kararlar aldı. Örneğin; bu organizasyonun sembollerinden bayrak ve logosunu onayladı, Türk Dünyası Ödülü, Türk Dünyası Üniversiteleri Birliği kuruldu, Türk dünyası tarihine dair ortak bir ders kitabı hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'ın inisiyatifiyle başlayan Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünün Türkiye'de düzenleneceğine değinen Caparov, "Kırgız tarafı, Kırgız kültürünü, yaşamını, geleneklerini ve sanatını yaygınlaştırmak amacıyla oyunlara aktif olarak katılmak için hazırlanıyor" dedi.

Caparov, görüşmede, Kırgızistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesine yaptığı büyük katkılardan dolayı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a "Danaker Devlet Nişanı"nı takdim etti.