Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevi ziyareti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ndeki iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.
Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.
Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi’ni ve Cemevi’ni ziyaret ediyor. https://t.co/wqvHcPh6GZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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