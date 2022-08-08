Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 19:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Erdoğan mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 8, 2022
Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/j4G2BNhwxO
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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