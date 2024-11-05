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Gündem
AA 05.11.2024 14:03

Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin açılışı yapıldı

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kırgızistan'daki sağlık hizmetlerine katkı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bu hastanenin açıldığını kaydetti.

Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin açılışı yapıldı

Hastanenin 12 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Memişoğlu, hastanede her türlü karaciğer ve böbrek naklinin de yapılabildiğini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, hastanenin hayırlı olmasını dileyerek, "Buraya 9 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Onun haricinde 19 milyonluk bir sağlık yardımı yaptık. 5 yıllık daha işbirliği protokolü imzaladık. 35 milyon dolarlık bir destek, Kırgız kardeşlerimize vereceğiz. Sağlık hizmetlerini burada daha iyi yapabilmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Memişoğlu, hastanede Türkiye'den 6, Kırgızistan'dan 35 doktorun çalıştığını, şimdiye kadar 4 bin poliklinik ve bin ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.

Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede incelemelerde bulundu

Duaların okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, hastanenin açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

Açılış sonrası Erdoğan hastanede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

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