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Gündem
AA 05.11.2024 13:26

Bayraktar: Kırgızistan ile enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırgızistan ile enerji, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanlarında ortak projeler geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji projelerinin teşvik edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bayraktar: Kırgızistan ile enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyaretine eşlik ettiklerini kaydetti.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldıklarını belirten Bayraktar, enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzalandığını ifade etti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Toplantı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un huzurlarında Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev ile ülkelerimiz arasında enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile enerji, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanlarında ortak projeler geliştirmeyi, başta güneş, rüzgar ve hidroelektrik olmak üzere enerjinin farklı alanlarında özel sektör girişimlerinin teşvik edilmesini hedefliyoruz."

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Enerji Rüzgar Enerjisi
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