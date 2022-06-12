Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme yürürlüğe girdi
[Fotoğraf: AA]
Konutta kira artışını sınırlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25'in üzerinde artış yapılamayacak.
Milyonlarca kiracının beklediği, konut kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek
konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.
1 yıl süreyle 12 aylık TÜFE ortalaması yerine sabit oran uygulanacak. TÜFE, yüzde 25'in altında gerçekleşirse düşük oran geçerli sayılacak. Yüzde 25'lik artışı geçecek şekilde yapılan sözleşmeler geçersiz olacak.
Düzenlemeden mevcut konut kiracıları yararlanacak. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de yüzde 25 sınırı uygulanacak.
Etiketler: Emlak Konut Resmi Gazete
Son Haberler
- 14:06
- 13:48
- 13:43
- 13:38
- 13:23
Sıradaki Haber
Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz