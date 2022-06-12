Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 220 terörist etkisiz hale getirildi.

Yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirilmesine devam ediliyor.

Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/xvOKcGgqpk#MSB pic.twitter.com/cBZuqvSQeN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2022

Son olarak ele geçirilenler şöyle:

- 1 adet Doçka uçaksavar silahı,

- 40 adet tuzaklanmış el bombası,

- 11 adet taarruz el bombası,

- 28 adet EYP,

- 11 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 5 kg plastik patlayıcı,

- 36 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı,

- 5 adet RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı,

- 1 adet RPG-7 roketatar termobarik mühimmatı,

- 178 adet EYP basma düzeneği,

- 6 adet 120 mm havan mühimmatı,

- 17.625 adet 12.7 mm mühimmat,

- 14.400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

- 135 adet 14.5 mm Doçka uçaksavar mühimmatı,

- 66 adet 40 mm bombaatar tahrip mühimmatı,

- 6 adet 40 mm bombaatar sis mühimmatı,

- 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

- 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

- 50 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 10 adet taarruz el bombası fünyesi,

- 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

- 1 adet motorlu Doçka uçaksavar sehpası,

- 100 metre saniyeli fitil,

- 200 metre infilaklı fitil,

- 27 adet çeşitli renklerde sis,

- 2.350 metre elektrik kablosu,

- 300 metre uydu kablosu,

- 4 adet el testeresi,

- 2 adet elektrikli hilti ve 2 adet benzinli hilti,

- 70 adet hilti ucu,

- 3 adet benzinli hızar,

- 5 adet analog telefon,

- Örgütsel doküman,

- 3 adet gaz maskesi ve filtresi,

- 8 adet akü,

- 5 adet jeneratör,

- 20 adet oksijen tüpü,

- 15 kutu havai fişek,

- 1 adet televizyon ve çanak anten,

- 1 adet 5 ton kapasiteli su tankı,

- Çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi.