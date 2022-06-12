Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi
Pençe-Kilit Operasyonunda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Bölgede bugüne kadar 220 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 220 terörist etkisiz hale getirildi.
Yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirilmesine devam ediliyor.
Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/xvOKcGgqpk#MSB pic.twitter.com/cBZuqvSQeN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2022
Son olarak ele geçirilenler şöyle:
- 1 adet Doçka uçaksavar silahı,
- 40 adet tuzaklanmış el bombası,
- 11 adet taarruz el bombası,
- 28 adet EYP,
- 11 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
- 5 kg plastik patlayıcı,
- 36 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı,
- 5 adet RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı,
- 1 adet RPG-7 roketatar termobarik mühimmatı,
- 178 adet EYP basma düzeneği,
- 6 adet 120 mm havan mühimmatı,
- 17.625 adet 12.7 mm mühimmat,
- 14.400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
- 135 adet 14.5 mm Doçka uçaksavar mühimmatı,
- 66 adet 40 mm bombaatar tahrip mühimmatı,
- 6 adet 40 mm bombaatar sis mühimmatı,
- 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,
- 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,
- 50 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- 10 adet taarruz el bombası fünyesi,
- 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,
- 1 adet motorlu Doçka uçaksavar sehpası,
- 100 metre saniyeli fitil,
- 200 metre infilaklı fitil,
- 27 adet çeşitli renklerde sis,
- 2.350 metre elektrik kablosu,
- 300 metre uydu kablosu,
- 4 adet el testeresi,
- 2 adet elektrikli hilti ve 2 adet benzinli hilti,
- 70 adet hilti ucu,
- 3 adet benzinli hızar,
- 5 adet analog telefon,
- Örgütsel doküman,
- 3 adet gaz maskesi ve filtresi,
- 8 adet akü,
- 5 adet jeneratör,
- 20 adet oksijen tüpü,
- 15 kutu havai fişek,
- 1 adet televizyon ve çanak anten,
- 1 adet 5 ton kapasiteli su tankı,
- Çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi.
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