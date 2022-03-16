FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin davada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanıklar dinlendi.

Gizli tanık, Gürsul'un örgüt evinde öğrencilere ders verdiğini öne sürdü

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşma salonuna bağlanan gizli tanık "Karadeniz", sanığın bir dönem cemaat evinde kaldığını söyledi. Bu örgüt evinde kalırken, öğrencilere ders verdiğini öne sürdü.

Gürsul'un, FETÖ'nün İstanbul bölge temsilcisi firari Ahmet Hamdi Parlak ve ByLock'un lisans sahibi David Keynes ile de dost olduğunu iddia etti.

Gürsul hakkında 15 yıla kadar hapis talep edildi

Fatih Gürsul ise savunmasında, örgütün öğrenci evlerinde kalmadığını ve ders vermediğini belirtti.

Gürsul, ByLock'un 2014 yılına kadar kullanıldığını, delil olarak gösterilen telefonunu ise 2015'te satın aldığını aktardı.

Savcılık ise Gürsul'un, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Gürsul, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın delil olarak sunduğu faturanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, başka tanıkların dinlenmesi ve sanığın savunmasını hazırlaması için ertelendi.