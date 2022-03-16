Toplantıda konuşan Lavrov'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türk-Rus ilişkileri bölgede istikrarın sağlanması için önemli."

"Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlaştırılması. "Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor, Batı görmüyor."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türk-Rus ilişkileri bölgede istikrarın tesis edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ankara’nın Ukrayna konusundaki yaklaşımı son derece dengeli.https://t.co/53AfWDB0Bw pic.twitter.com/eVnZbGOhU1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2022

"Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlara katılmadı."

"Kafkas ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha da artmasını istiyoruz."

Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi.

Çavuşoğlu: Net tutum takındık, endişelerimizi dürüst şekilde paylaştık

Bakan Çavuşoğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık."

"Başından beri hem insani hem de barışcıl ateşkesin sağlanması için çaba sarfettik."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye olarak Ukrayna’da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık. Savaşın kazananı barışın ise kaybedeni olmaz.https://t.co/53AfWDB0Bw pic.twitter.com/mtYdQ7e1Mx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2022

"Net tutum takındık, endişelerimizi dürüst şekilde paylaştık."

"Akan kanın durması lazım. Savaşların kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz. Hepimizin amacı aynı, insanlar ölmemeli."

"Önceliğimiz sivil vatandaşların Mariupol'den çıkartılması."

"Ateşkes için düşüncelerimizi iki tarafla da paylaşıyoruz."

İki mevkidaş açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Lavrov, 'Zelenskiy-Putin görüşür mü?' sorusuna "Bugün bu konuyu görüşmedik" yanıtını verdi. Lavrov, "Hedefe dönük görüşme yapmayı tercih ediyoruz" dedi.

Aynı soruyu Çavuşoğlu da "Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz" diye yanıtladı.

'Kuleba-Lavrov tekrar görüşür mü?' sorusuna da Çavuşoğlu, "İnşallah bu formatta toplantıya gerek kalmadan iki lider görüşür" diye konuştu.

[Zelenskiy ve Putin görüşür mü?]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu noktaya gelindiği zaman biz böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz.https://t.co/53AfWDB0Bw pic.twitter.com/gKmVlNn1nc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2022

Mariupol'den Türklerin tahliyesi

Çavuşoğlu, "Zor şartlarda 15 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Çatışmalar sürdüğü için sivillerin Mariupol'den çıkması zor. Umarım kısa süre içinde bir netice alırız" dedi.