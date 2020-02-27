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Kılıçdaroğlu'ndan, Regaip Kandili mesajı
[CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Bu mübarek kandil gecesinde, herkesin birlik ve beraberlik içinde barış dolu yarınlarda yaşamasını diliyorum." ifadesini kulandı.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Regaip KandiliSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 17:46
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