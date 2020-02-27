Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Bu mübarek kandil gecesinde, herkesin birlik ve beraberlik içinde barış dolu yarınlarda yaşamasını diliyorum." ifadesini kulandı.