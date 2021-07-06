Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına başlamadan önce CHP'ye katılan Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ve 6 belediye meclis üyesine rozet taktı.

Daha sonra konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız." diyerek, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır, herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım. Türkiye'nin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük rezaletler yaşanırken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem Türkiye'ye ihanettir.

Şöyle bir algıyı oluşturmak istiyorlar. 'Zaten iktidar simsiyah, kapkara, zaten rezil bir yönetim var, yozlaşmış bir yönetim var; oyu kime verelim, CHP de onlar gibi...' Hayır, CHP onlar gibi değil, tertemiz bir partidir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Dolayısıyla bu gereksiz tartışmadan herkesin süratle çıkmasını istiyorum."

"AYM serbest bırakın diyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Anayasa Mahkemesi'ninin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı da vardı.

Gergerlioğlu'nun tutuklu olmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi serbest bırakın diyor" dedi.