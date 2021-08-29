Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan Kazakistan'a başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kazakistan'da, askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 13 vatandaşını kaybeden Kazakistan'a başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 13 vatandaşını kaybeden Kazakistan'a başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ulusal yas gününde Kazakistan halkının acısını yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Kazakistan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz